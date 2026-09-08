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Царьград

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Ревенко предложил вывести птицу для личных нужд из учета

Ревенко предложил вывести птицу для личных нужд из учета

Евгений Ревенко из "Единой России" предлагает исключить из обязательного учета домашнюю птицу для личных нужд, не связанную с предпринимательством.

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