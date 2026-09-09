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Царьград

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Cadena SER: Лето в Испании побило температурный рекорд 2026 года

Cadena SER: Лето в Испании побило температурный рекорд 2026 года

Лето 2026 года в Испании стало рекордно жарким, когда температура поднялась до 24,5°C. Вице-премьер Сара Аагесен заявила о 61 дне аномальной жары.

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