Российский морпех подтвердил присутствие в Курской области наёмников из «Грузинского легиона» Грузинские наемники все еще находятся в Курской области, с ними столкнулись российские морпехи.
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Российский морпех подтвердил присутствие в Курской области наёмников из «Грузинского легиона» Грузинские наемники все еще находятся в Курской области, с ними столкнулись российские морпехи.
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