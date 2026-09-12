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В армии США идет активное внедрение передовых моделей ИИ

В армии США идет активное внедрение передовых моделей ИИ

Если посмотреть на фото, видно, что месяц назад прошла презентация на тему «GENAI.MIL: расширение стратегического преимущества с помощью американского передового ИИ».

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