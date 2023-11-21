Отвечающее за инновации управление Пентагона собралось создать «автономного ученого» с искусственным интеллектом

О планах по разработке и созданию «автономного ученого» с искусственным интеллектом, который мог бы помогать в генерации различных теорий и технологий, заявило Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США.
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