Юристы со всего мира съехались в Петербург: сегодня начинается ПМЮФ

Наш город снова подтверждает свой статус мирового центра притяжения – на этот раз в правовой сфере Более 120 мероприятий для юристов со всего мира подготовили организаторы Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
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