В Рязанской облдуме обсудили вопросы соблюдения антимонопольного законодательства

Об основных направлениях работы депутатам рассказал глава ведомства Юрий Гребнев.В рамках «правительственного часа» в областной Думе обсудили вопросы соблюдения в регионе антимонопольного законодательства В среду, 12 марта, в региональном парламенте состоялся «правительственный час» на тему: «Информация о деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области за 2024 год».
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