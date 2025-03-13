В Рязанской облдуме обсудили вопросы соблюдения антимонопольного законодательства

Об основных направлениях работы депутатам рассказал глава ведомства Юрий Гребнев.В рамках «правительственного часа» в областной Думе обсудили вопросы соблюдения в регионе антимонопольного законодательства В среду, 12 марта, в региональном парламенте состоялся «правительственный час» на тему: «Информация о деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области за 2024 год».