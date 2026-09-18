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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Белые рабы Америки: почему они стоили в 10 раз дешевле черных?

Белые рабы Америки: почему они стоили в 10 раз дешевле черных?

Когда речь заходит о рабстве в Америке, в памяти обычно всплывают образы африканцев, перевезённых через Атлантику в трюмах кораблей.

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