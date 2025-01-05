Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Ирина
    Вперед к победе,РУССКИЕ!!! И помните,что у нас только два союзника безотказных и не продажных,это АРМИЯ и ФЛОТ!!!!Курск. Воюют все
  • N N
    А проверять всех будут или только мужчин? Они же сюда уже гаремы свои навезли!Началось?
  • Андрей Тихонов
    Четвертак ему и депортацияСОБР навестил кур...

СОБР навестил курганского "решалу": Раздавал ВНЖ приезжим в России

СОБР навестил курганского "решалу": Раздавал ВНЖ приезжим в России

Недолго песенка играла, недолго деньги капали в карман - именно так можно охарактеризовать то, что произошло в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Кургане.

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Дай бы бог
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4 час.
Геннадий Бережнов
МВД будет вывозить, а решалы и другие будут завозить! Все при деле и все довольны! А изначально проблему и не видно было - все были в тёмных очках! Правительство работает без устали и выходных. Ура товарищи!
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1 час.
Андрей Тихонов
Четвертак ему и депортация
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1 час.

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