Недолго песенка играла, недолго деньги капали в карман - именно так можно охарактеризовать то, что произошло в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Кургане.
СОБР навестил курганского "решалу": Раздавал ВНЖ приезжим в России
Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
Дай бы бог
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4 час.
Геннадий Бережнов
МВД будет вывозить, а решалы и другие будут завозить! Все при деле и все довольны! А изначально проблему и не видно было - все были в тёмных очках! Правительство работает без устали и выходных. Ура товарищи!
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1 час.
Андрей Тихонов
Четвертак ему и депортация
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1 час.
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