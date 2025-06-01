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FinFax - Новости банков и вкладов

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Мошенники активизировались: QR-коды становятся новым инструментом обмана

Мошенники активизировались: QR-коды становятся новым инструментом обмана

Мошенники могут использовать QR-коды в различных схемах: например, выманивать их у клиентов банков для снятия наличных с банкомата, а также подменять их в магазинах, ресторанах и сервисах проката, рассказал председатель комитета по повышению финансовой грамотности АРБ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.

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