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Оби Топпин выбыл на 2-3 недели с переломом

«Нью-Йорк» проведет следующие 2-3 недели без форварда Оби Топпина. «Никс» объявили, что Топпин, которому в четверг сделали МРТ, получил перелом правой большеберцовой кости без смещения.

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