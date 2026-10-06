МО РФ: Россия усилит удары по Украине В Минобороны ответили на угрозы Зеленского. В Министерстве обороны Российской Федерации прокомментировали заявления Владимира Зеленского о намерении Киева активизировать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
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БРАТЬ НУЖНО КИЕВ, поскольку КИЕВ - РУССКИЙ ГОРОД. Придумали какую-то там "украину"...