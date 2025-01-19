Зеленский рискует всё сильнее. Дерзость сменили отчаянные шаги

И.о. президента Украины Владимир Зеленский всё больше рискует в конфликте с Россией. Если раньше он просто дерзил низкопробными словечками и демонстрировал явное неуважение к России и русскому народу, то теперь он уже готов рискнуть своей политической карьерой и пойти на отчаянные шаги.