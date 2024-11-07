В Караганде горела семейная сауна

Пожар произошел в условиях сильного штормового ветра, что порядком осложняло работу огнеборцев. Однако, несмотря на неблагоприятные условия, пожар был ликвидирован, и никто не пострадал, передает корреспондент ekaraganda.
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