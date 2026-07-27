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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг WTA. Таггер и Корпач дебютировали в топ-50, Корнеева опустилась на 14 строчек

18-летняя Лилли Таггер выиграла первый титул на уровне тура и поднялась на 29 строчек. Чемпионка турнира в Гамбурге Тамара Корпач дебютировала в топ-50.

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