Толстая уборщица оказалась лучше холеной жены

5МИНУТКАПолитикаТолстая уборщица оказалась лучше холеной жены У Николая была шикарная жизнь. Не с самого начала, конечно. В молодости ему пришлось и поголодать, и пустые макароны поесть.Вернуться к статье334НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь МалиховВо что значит ЛЮБОВЬ ... ( девчонки больше кушайте - от диеты щёки не порозовеют .... )АРАлександр Киевская РусьДа простят меня русские девушки, но с украинскими девушками общаться намного приятнее, чем с русскими. Впервые я это понял еще в СССР, когда поехал в командировку в Москву, а затем Ленинград. Пытались мы вдвоем с парнем познакомиться с девушками, но ничего не вышло. Общение не получилось. Некомфортные какие-то девушки. Одни вообще оказались хамками, заявили, что "ну и с придурками мы познакомились". Это после того, как мы заговорили о театре. - Не думаю, что сейчас что-то изменилось. В соцсетях та же некомфортность.White VolgaЕстественно. Хохлушки безотказные, как автомат Калашникова. А что еще мужикам надо?Vera DobryaginaНу Вы вспомнили))) Да нет, Александр, если у вас с товарищем не получилось познакомиться со столичными девушками, это ещё не характеризует их, как неприятных особ. Возможно, в вас самих слишком было видно провинциалов. И потом-когда это было...теперь хохлушек по всему миру столько, что при любом знакомстве-девушка скорее всего ей и окажется. Да и терять им нечего, они на всё согласные)))АРАлександр Киевская РусьБезотказные те, кто на трассе стоит. Как в любой стране мира, национальность здесь не при чем. А ты попробуй с обычной девушкой познакомиться. На трах можешь даже не надеятся.АРАлександр Киевская РусьО чем вы! Скорее наоборот - они видели слишком интеллектуальных ребят и интуитивно поняли, что не потянут знакомство. Что мы и видели неоднократно! Разговаривать с ними было не о чем. Только пойти в магазин, купить водки и напиться! Какие-то там картины Моне и Матиса, сонаты Бетховена или фуги Баха с феру их интересов не входили. - Социальный строй изменился. А семьи какими были, такими и остались. У вас фишка какая- то, если с Украины, то обязательно провинциал. Такие только в заденщине, на галичине. Это именно оттуда идет вся гадость для Украины! - Вообще, украинский характер намного мягче российского. Я общаюсь в разных социальных сетях. Такой злости к собеседникам, такой ненависти к другим нациям, как здесь, на украинских сайтах нет и близко! - То же в отношении американских социальных сетей. Там вообще очень воспитанные люди, а оскорблений я вообще ни разу не видел! Вам русским, до американцев как до Луны пешком! Они все интеллигентные люди и стараются понять точку зрения собеседника. - Здесь же сразу идет переход на личность и оскорбления. Это истина, а не тот бред о величии русской нации, что вы пишите всегда и везде! Величие России было при царе. Большевики уничтожили величие России, выгнав и уничтожив всю аристократию, заменив ее рабоче-крестьянским сословием. - Вы все - модернизированные потомки рабочих и крестьян, интеллигентность для вас пустой звук. Дать по морде, послать подальше, напиться - вот это ваше, родное! Мои предки были интеллигентными людьми, аристократами. Большевики ворвались на нашу усадьбу, прикладами разбили все зеркала, всю мебель как буржуйскую, забрали все ценности, у бабушки вырвали золотые сережки с мясом. Дед все оставил, уехал в Сибирь подальше от этих непырей. - И у меня есть чувство, где-то в глубине души я осознаю, кто передо мной - пролетаритат или аристократ. Я во всех ситуациях чувствую фальшь. И это чувство меня ни разу не подводило. Гены ничем не заменишь! Именно поэтому я никогда не признавал СССР, это сборище бандитов, воров и бездельников. И, конечно, рабочий класс, с которым у меня никогда не было понимания.Игорь МалиховСейчас слишком интеллектуальных ребят называют - БОТАНАМИ !!! И поверьте находиться с ними в одной компании не очень комфортно любым людям , которые "не в теме" . Как некоторым кажется что обсуждение неравновесной термодинамики , и шутки из физики неравновесных сред - это хорошая тема для разговора . И вы говорите что не признавали СССР , а Украину сейчас признаёте ? ( интересуюсь просто из любопытства ... ( без политической подоплёки ... ))АРАлександр Киевская РусьДля меня Украина и все другие бывшие союзные республики - это все бывший СССР. Украину сейчас не признаю категорически, считаю, что ей давно надо было войти в состав РФ! Что это за маразм - похоронный гимн - (ще не вмерла в краини...). А что, надо ждать, когда отдаст концы? А флаг и герб? Это же международный символ даунов! - У власть одни дебилы сменяют других. И политика такая, чтобы из Украины сделать АнтиРоссию! - Лично я считаю, что Украина обречена! И дело не только во власти шизофреников. Сразу после распада СССР ЮНЕСКО сделала прогноз развития России и бывших братских республик. Исследования проводились по 5-бальной системе. 5 баллов не набрала ни одна страна. 4 балла получили страны Бенилюкса. 3 балла достались европейским странам. Бывшие соцстраны удостоились двойки. Единица - это смертный приговор стране. Тогда это была Камбожда, она получила единицу. - А знаете, сколько получила Украина? Меньше единицы!!! 0,8 балла! - Что касается общения, то видно,что вы далеки от истины. Образование, интеллект - это хорошая основа для любого общения. И уж такие люди никогда не ищут общения с малообразованными людьми, взаимный дискомфорт в таких случаях гарантирован.Елена Головань (Турищева)Как же вы все ругать любите, судя по всему) Прочитав ваши сообщения, я вспомнила Калину Ивановича из "Педагогической поэмы" Макаренко. "Он был чрезвычайно сложен для такого простого дела, как заведование хозяйством детской колонии. За ним было не менее пятидесяти лет различной деятельности. Но гордостью его были только две эпохи: был он в молодости гусаром лейб-гвардии Кексгольмского ее величества полка, а в восемнадцатом году заведовал эвакуацией города Миргорода во время наступления немцев. Калина Иванович сделался первым обьектом моей воспитательной деятельности. В особенности меня затрудняло обилие у него самых разнообразных убеждений. Он с одинаковым вкусом ругал буржуев, большевиков, русских, евреев, нашу неряшливость и немецкую аккуратность. Но его голубые глаза сверкали такой любовью к жизни, он был так восприимчив и подвижен, что я не пожалел для него небольшого количества педагогической энергии.Vera DobryaginaЕлена, солидарна, комментарий в тему!Vera DobryaginaПрошу заметить, на мой вполне невинный комментарий вы тут целый трактат выложили. И вас лично по национальному признаку никто не оскорблял, у меня нет никакого желания лезть в исторические дебри, я написала своё мнение чисто по предложенному посту. А у вас - ВЫ, ВЫ, ВЫ...и такие , и сякие. Кто вы-то? К кому обращаетесь? Аристократ вы наш)))AAlexanderЯ тоже написал свое мнение. А ура-патриот музыкального сайта занес меня в ЧС только потому, что я написал - английские песни слушают во всем мире, а российские только в России! И где же тут демократия, свобода мнений? Где я тут солгал, если это реальность! - Насчет трактатов, я всегда так пишу, потому что мысли переполняют. Пересмотрел свои комментарии и по национальному признаку никого не оскорблял. А если я пишу неприятную для вас реальность, то это вопрос к вам, а не ко мне. Считаете, что не прав - ответьте обоснованно. - Разве неправда, что большевики, малообразованное сословие уничтожили всю аристоратию в России, заменив ее рабоче-крестьянским сословием! Даже в советских фильмах раньше были сюжеты, когда неграмотные пролетариии становились директорами! - Советский балет лучший в мире не потому, что советский, а потому, что был таким еще до большевиков. Повторяю еще раз - аристократы были в царской России, в СССР их заменили рабочими и крестьянами. Даже в анкетах это было видно - если происхождение рабоче-крестьянское, возможностей устроиться на хорошую работу было намного проще! - Научить можно и обезьяну. А гены не переучишь.Vera DobryaginaА вы уже под другим ником выходите в обсуждения? Куда же "киевская русь" делась? Никакой неприятной реальности для меня нет, о чём вы, и про национальный признак - это я про себя писала. Что я никого не задела.Галина глушковаУкраинские девушки оказались доступнее и приятнее, этот факт никто и не опровергает.AAlexanderНик другой не потому, что я его поменял, а потому, что все время приходится входить сюда через почту или социальные сети, а там сам черт ногу сломит, так как я на всех этих сетях регистрировался под разными никами. Учтите, что у нас бандеровские власти заблокировали практически все социальные сети России. Российский фильм хочешь посмотреть - цей сайт заблоковано! Только на ютубе можно посмотреть, да еще на нескольких порталах.АРАлександр Киевская РусьВот сейчас вошел через фейсбук.Vera DobryaginaСочувствую.Галина глушковаВы просто обиженный и закомлексованный мужичок. Если вы такой интеллектуальный, сильно образованный мужчина, то вы нашли бы место и время и объект для знакомства. А вы простой провинциал, с сельскими амбициями решил подъехать к столичным девчонкам, и получил пулю в лоб.АРАлександр Киевская РусьЭтот бред я даже комментировать не хочу. Логика тут бессильна.Галина глушковаПросто не нужно в этой дерьмовой истории отмечать, что Галя с Украины. Сегодняшние события в России дали нам информацию о " великодушии и доброте" украинских домработниц и сотрудниц в домах престарелых.Галина глушковаПросто не нужно в этой дерьмовой истории отмечать, что Галя с Украины. Сегодняшние события в России дали нам информацию о " великодушии и доброте" украинских домработниц и сотрудниц в домах престарелых.ОбозревательТвои родители может и были аристократы (в чём я сильно сомневаюсь-а ты вот вырос пидарас! Щёки он тут надувает,русофобская мразь!ОбозревательДерьмо он высокомерное.Хохла кусок.ИрисБольшинство проституток в Европе - хохлушки...Галина глушковаИменно сегодня, и именно Галя и с Украины, толстая уборщица, но теплее и нежнее русской, умной и требовательной.... Это нам преподносят, как эталон для умных, обеспеченных мужиков. Может быть и поведется на это особо тупой и сильно не обеспеченный придурок, но не русский, это точно.AAlexanderУ вас, русских, вообще фишка такая - все лучшее только российское! Самые красивые женщины только в России, когда по факту такие в Венесуэле! Вот я живу в Киеве, некрасивых девушек вообще практически не вижу, все сексапильные красавицы, а для вас они проститутки и хохлушки! - Бандеровский режим приписываете всему украинскому народу. О чем это говорит? О слабых мозгах. Это и есть следствие того,что большевики аристократов уничтожили, а их место занял грубый, малообразованный пролетариат, который не способен отличить зерна от плевел!Vera DobryaginaДа вы меньше во всё это вникайте. Про фишки. Вы тоже своим похвалиться любите, ну и на здоровье. И не надо всех огульно тут характеризовать, как слабоумных. Мы все разные.Галина глушковаПросто не нужно в этой дерьмовой истории отмечать, что Галя с Украины. Сегодняшние события в России дали нам информацию о " великодушии и доброте" украинских домработниц и сотрудниц в домах престарелых.Галина глушковаПросто не нужно в этой дерьмовой истории отмечать, что Галя с Украины. Сегодняшние события в России дали нам информацию о " великодушии и доброте" украинских домработниц и сотрудниц в домах престарелых.Галина глушковаИменно об этом я и написала. Не уверена, что даже хохлятский умный и образованный бизнесмен поменяет свою жену на толстожопую и малообразованную уборщицу, даже если она будет из украинской деревниЮлия УхановаСказка. Вот не верю я в такое в реальности...Людмила ГлуховскаяВариация на тему "Золушка". Взрослый человек так просто не кидается на "мясо". Не мальчик. За одну попойку очароваться первой встречной...Бред.AAlexanderПо комментам видно, сколько же нужно иметь злости, безнравственности, чтобы всем скопом унизить человека. Именно это и есть доказательство того, что потомки пролетарита пытаются строить из себя интеллигентных людей. Высоконраственный человек никогда не поволит себе унижать других! Впрочем, нравственности здесь и близко нет. Есть только пролетарская беспощадность и полное непонимание ситуации! Как в детском саду - ты плохой, потому что не дал мне свою игрушку.Комментировать
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