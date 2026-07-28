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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Шендеров перешел в «Автодор» на правах аренды из «Пари НН»

« Автодор » объявил об аренде защитника «Пари НН» Александра Шендерова (18 лет, 190 см). Действующее соглашение игрока с нижегородской командой рассчитано еще на три года, однако сезон-2026/27 Шендеров проведет в Саратове.

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