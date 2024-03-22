"Это позор": Зеленский обвинил ЕС во всех бедах ВСУ

Президент Украины обвинил европейских политиков в нерешительности и пустословии.Владимир Зеленский записал гневное обращение в адрес лидеров ЕС, которые встретились на очередном саммите в Брюсселе, обвинив их в недостаточном стремлении обеспечить украинскую армию снарядами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии