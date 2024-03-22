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"Это позор": Зеленский обвинил ЕС во всех бедах ВСУ

"Это позор": Зеленский обвинил ЕС во всех бедах ВСУ

Президент Украины обвинил европейских политиков в нерешительности и пустословии.Владимир Зеленский записал гневное обращение в адрес лидеров ЕС, которые встретились на очередном саммите в Брюсселе, обвинив их в недостаточном стремлении обеспечить украинскую армию снарядами.

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