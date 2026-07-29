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В Пермском крае ввели БПЛА-опасность и режим «Ковер» радиусом в 100 километров

В Пермском крае сегодня, 29 июля, объявили режим беспилотной опасности, а в аэропорту Большое Савино начал действовать план «Ковер» радиусом в 100 километров, во время которого воздушная гавань закрыта для вылетов и прилетов.

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