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Царьград

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Болгария запросила помощь НАТО и ЕС из-за гибели судов в Чёрном море. Русских снова обвиняют. Но есть нюанс

Болгария запросила помощь НАТО и ЕС из-за гибели судов в Чёрном море. Русских снова обвиняют. Но есть нюанс

Болгария обратилась за международной поддержкой для расследования атак беспилотников на суда в Чёрном море и усиления контроля над морским и воздушным пространством.

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