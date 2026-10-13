Болгария запросила помощь НАТО и ЕС из-за гибели судов в Чёрном море. Русских снова обвиняют. Но есть нюанс

Болгария обратилась за международной поддержкой для расследования атак беспилотников на суда в Чёрном море и усиления контроля над морским и воздушным пространством.
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