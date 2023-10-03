Загадка: по всему миру обнаружены сотни новых мест, связанных с кругами фей

Оказывается, в мире существует гораздо больше кругов фей, чем мы думали. На протяжении десятилетий люди были поставлены в тупик существованием “кругов фей” – странных круговых узоров, обнаруженных в засушливых районах Намибии и Западной Австралии.
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