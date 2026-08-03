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FiNE NEWS

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Эксперт Совета Федерации предупредил о рисках утечек данных и кибератак с ростом использования ИИ

3 августа 2026 года Артем Геллер, эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля, предупредил о серьезных рисках, связанных с быстрым распространением технологий искусственного интеллекта (ИИ).

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