Эксперт Совета Федерации предупредил о рисках утечек данных и кибератак с ростом использования ИИ

3 августа 2026 года Артем Геллер, эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля, предупредил о серьезных рисках, связанных с быстрым распространением технологий искусственного интеллекта (ИИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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