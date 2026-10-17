У платформы нет системных проблем с повышенной температурой Директор по маркетингу Qualcomm Дон Макгуайр прокомментировал сообщения о возможном перегреве однокристальной системы Snapdragon 8 Elite Gen 6, представленной в сентябре этого года.
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