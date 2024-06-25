Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 447 подписчиков

Перенесшему операцию на мозге телеведущему Корчевникову стало хуже

Перенесшему операцию на мозге телеведущему Корчевникову стало хуже

Телеведущему Борису Корчевникому провели операцию из-за опухоли мозга, но ему стало хуже.Борис Корчевников, перенесший операцию из-за опухоли мозга, рассказал о том, как чувствует себя и о чем просит Бога в молитвах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТН
Татьяна Новикова
Пусть бог его услышит и поможет!!!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх