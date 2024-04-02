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Гол Костина не спас «Сан-Хосе» от поражения в игре с «Сиэтлом»

Гол Костина не спас «Сан-Хосе» от поражения в игре с «Сиэтлом»

«Сан-Хосе» у себя в Калифорнии уступил «Сиэтлу» — 2:4. Проиграв первый период со счетом 1:3, «Сан-Хосе» в начале второго сократил разрыв до минимума – российский нападающий Клим Костин забросил свою 7-ю шайбу в сезоне и 4-ю в 12 матчах за новый клуб после обмена из «Детройта».

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