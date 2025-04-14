Минцифры разработало правила для самозапрета на оформление сим-карт

Минцифры России подготовило проект постановления, согласно которому операторы связи не смогут заключать договоры на оказание услуг мобильной связи с гражданами, если те заранее установили самозапрет на оформление SIM-карт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии