🫡🇷🇺Российская артиллерия постоянно наносит огневое поражение боевика ВСУ по всей линии фронта💥 🇺🇦🎥Кадры со стороны противника🐷 Чем больше враг копает, тем глубже мы его закапываем.
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🫡🇷🇺Российская артиллерия постоянно наносит огневое поражение боевика ВСУ по всей линии фронта💥 🇺🇦🎥Кадры со стороны противника🐷 Чем больше враг копает, тем глубже мы его закапываем.
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