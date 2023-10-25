“Продано”! США скупили элиту Ближнего Востока

Виктор Журавлев

А нам надо было ещё тридцать лет тому назад скупить не только её элиту, но и всю её армию! А наш Путин только болтает! В 2003 году он вообще заключил с Украиной Договор по делимитации границ, по которому Крым признан украинским, а Украина получила право вступить в ЕС и НАТО. А теперь Путин оправдывается, что сделал это потому, что "считал украинский народ нашим братским народом". Вот так номер он отмочил! Он же сдал Украину Западу, а когда жареным запахло, то организовал войну для спасения ситуации, в которую он и вогнал Россию. Так и после взятия Крыма он готов был отдать хохлам Малороссию (Донбасс) по Минским соглашениям. Ельцин отказывал хохлам всегда, когда они обращались с просьбой заключить Договор о делимитации границ. Но об этом путинские карманные журналюги молчат и обвиняют Ельцина во всех тяжких грехах. А ведь Ельцин договорился Биллом Клинтоном и по цене на газ и нефть, которые взлетели с 8-12 дол./бар. до 140 дол./бар. Что России ещё надо было, если 70% бюджета страны формировалось за счёт экспорта нефти и газа? Что?! Путин полностью разрушил отношения с США, которые установил Ельцин, и вот недавно Байден отменил запрет на экспорт нефти и газа, который организовал по просьбе Ельцина Клинтон, и который и позволил повысить мировую цену на эти энергоносители. И вот теперь, когда цена упала до 30 дол./бар. , и стране нашей стала угрожать экономическая катастрофа, подобная той, которая случилась на закате СССР, Путин и организовал войну. Цена сразу возросла! Теперь наши ребята кладут жизни за эту путинскую глупость! За братский украинский народ, правительство которого Путин запретил арестовывать! Ну и ну!