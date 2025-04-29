Будущее Одессы не связано с Киевом – заявления Патрушева Евгения КомароваМнение жителей Одессы, как убеждает помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев, резко расходится с позицией нынешнего киевского руководства.
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