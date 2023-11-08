Пермский хоккейный клуб «Молот» одержал 12-ую победу подряд

Встреча с новокузнецким «Металлургом» завершилась со счетом 4:3 в овертайме.В заключительном матче домашней серии игр в рамках регулярного сезона ВХЛ, хоккейный клуб «Молот» одержал победу над командой «Металлург» из Новокузнецка.