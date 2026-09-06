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Аргументы и Факты

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Гастроэнтерологи назвали 5 полезных утренних привычек для кишечника

Гастроэнтерологи назвали 5 полезных утренних привычек для кишечника

Начало дня может иметь значение для работы пищеварительной системы, по этой причине гастроэнтерологи рекомендуют обратить внимание на несколько простых привычек, которые не требуют больших усилий.

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