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Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку

www.globallookpress.com/Eugen Kotenko/Keystone Press Agency Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко 7 сентября сообщил, что подал заявление об отставке с должности.

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