Трамп вынудит Киев пойти на переговоры - Bloomberg

В случае прихода к власти Дональд Трамп будет подталкивать Незалежную к переговорам с русскими.Есть предположение, что кандидат в американские президенты Дональд Трамп в случае своего переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам с Россией.
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