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Царьград

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Приставы взыскали с рэпера Navai долг за ЖКХ в 72,1 тыс. рублей

Приставы взыскали с рэпера Navai долг за ЖКХ в 72,1 тыс. рублей

Судебные приставы начали взыскание с рэпера Navai долга за ЖКХ на сумму 72,1 тыс. рублей. Иск был подан "Одинцовской теплосетью" 26 июня, а решение вынесено 3 июля.

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