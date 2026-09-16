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Традиционный брак в современном мире: вызовы и способы сохранения

Традиционный брак в современном мире: вызовы и способы сохранения

Когда речь заходит о союзе мужчины и женщины, в сознании многих сразу всплывает образ классической семьи — с устоявшимися ролями, общими целями и понятной структурой.

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