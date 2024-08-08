Певица Нюша снялась топлес

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).