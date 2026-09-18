Мэр Львова Садовой нашел прослушку в служебной машине

t.me/Андрей Садовой Мэр Львова Андрей Садовой 18 сентября сообщил, что в его служебной машине обнаружили устройство, похожее на прослушку.
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