Нижегородская школьница стала финалисткой конкурса "Супер ниндзя". Дети"

Нижегородская школьница стала финалисткой популярного телешоу "Супер ниндзя". Дети." 13-летняя Даниэла Кожекова, двукратная чемпионка России по скалолазанию, успешно прошла полуфинальные испытания на 12-метровой высоте и теперь вместе с другими участницами поборется за призовой фонд в 6 миллионов рублей.
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