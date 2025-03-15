Кастильо вернули в тюрьму Барбадильо в стабильном состоянии после голодовки

Бывшего президента Перу Педро Кастильо вернули в исправительное учреждение Барбадильо в стабильном состоянии после того, как утром он был госпитализирван в больницу из-за истощения в результате голодовки, говорится в официальном заявлении национального пенитенциарного института Перу (INPE).
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