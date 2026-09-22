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«Оба светятся от счастья»: Михаил Галустян не расстается с новой женой — фото

«Оба светятся от счастья»: Михаил Галустян не расстается с новой женой — фото

Шоумен поделился кадрами из семейного отпуска в горах. Михаил Галустян с Лилией Киосе Личный архивМихаил Галустян и его новая супруга Лилия Киосе продолжают наслаждаться семейной жизнью, и поклонники шоумена не устают удивляться его преображению.

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