Американские ученые: клубника улучшает работу мозга за 3 месяца

Американские ученые нашли ягоду, улучшающую работу мозга за три месяца. В ходе исследования, проведенного медиками из Университета Цинциннати, было установлено, что употребление клубники оказывает значительно благотворное воздействие на функционирование мозга.
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