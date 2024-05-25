Как Россия может ответить на ввод французского Иностранного легиона в Одессу

148K прочитали Возможность ввода французских и иных иностранных войск на Украину вызывает самую серьезную озабоченность, поскольку является реальным шагом к прямому столкновению России с блоком НАТО, что чревато в итоге появлением «грибочков» где-то в Юго-Восточной и Северной Европе, и, увы, не только там.