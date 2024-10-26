В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, а также звучит в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.