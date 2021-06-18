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Он большой. И светится: выставка «Владивосток-161» открылась в залах Союза художников

Он большой. И светится: выставка «Владивосток-161» открылась в залах Союза художников

Большую экспозицию к Дню рождения Владивостока в Приморском отделении Союза художников России собирают ежегодно — это традиция, это дань уважения и любви к Владивостоку, это подарок ему и горожанам ко дню рождения… «На этот раз к участию в выставкоме мы пригласили искусствоведов Приморской краевой картинной галереи, поскольку понимали: битва будет нешуточная, и это при том, что такие традиционно воспевающие Владивосток авторы, как Сергей Черкасов, Оксана и Евгений Осиповы свои работы не заявляли, — говорит Илья Бутусов, председатель Приморского отделения Союза художников России.

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