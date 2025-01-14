Израиль на Ближнем Востоке: вчера и сегодня – Сирия, завтра – Иран?

2 января израильские военные опубликовали кадры дерзкого рейда более чем сотни спецназовцев ВВС из отряда «Шальдаг» на подземное предприятие Центра научных исследований и разработок по производству реактивных снарядов и ракет в районе Масьяф Сирийской Арабской Республики примерно в 200 километрах от границы Израиля, который якобы мог производить сотни высокоточных ракет большей дальности, которые Иран и его доверенные лица могли бы запустить по Израилю.