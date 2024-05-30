В МВД по Республике Мордовия состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа-2024» и финалистов фотомарафона «Полиция за порядок на дороге»

В преддверии Международного Дня защиты детей в МВД по Республике Мордовия состоялось торжественное мероприятие, где чествовали самых талантливых ребят, участников творческих конкурсов, инициированных Общественным советом.
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