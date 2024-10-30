Сухой закон-лайт: в Госдуме предложили продавать алкоголь только по 2 часа в день

Сухой закон-лайт: в Госдуме предложили продавать алкоголь только по 2 часа в деньДепутат Госдумы Султан Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и в выходные дни в России, сначала до пяти часов в день, потом до двух.