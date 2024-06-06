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Чемпион мира Кипруто дисквалифицирован на шесть лет за допинг

Чемпион мира Кипруто дисквалифицирован на шесть лет за допинг

Кенийский бегун Ронекс Кипруто дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

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