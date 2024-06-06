Чемпион мира Кипруто дисквалифицирован на шесть лет за допинг

Кенийский бегун Ронекс Кипруто дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
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