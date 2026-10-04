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Культуромания

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Духовой оркестр Тывы открыл XIX творческий сезон

Духовой оркестр Тывы открыл XIX творческий сезон

В Национальном театре имени В. Кок-оола состоялось открытие XIX творческого сезона Духового оркестра Правительства Республики Тыва имени Т.

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