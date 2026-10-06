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SPLETNIK

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Николь Кидман с дочерью, Ксения Собчак, Дуа Липа, Марион Котийяр, Рози Хантингтон-Уайтли и Ольга Карпуть посетили показ Chanel

Николь Кидман с дочерью, Ксения Собчак, Дуа Липа, Марион Котийяр, Рози Хантингтон-Уайтли и Ольга Карпуть посетили показ Chanel

В заключительный день Недели моды в Париже прошёл показ модного дома Chanel. Шоу посетили Николь Кидман с младшей дочерью Фейт, Ксения Собчак, Дуа Липа, Марион Котийяр, Рози Хантингтон-Уайтли, Педро Паскаль, Оливия Уайлд, Ольга Карпуть, Оксана Бондаренко, звезда "Эйфории" Алекса Деми, Лилия Рах, Джон Малкович и многие другие.

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